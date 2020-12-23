Комиссия РФС поддержала решения судьи Мешкова в матче «Сочи» — «Динамо»

Вчера, 22 декабря, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором была рассмотрена жалоба московского «Динамо» на качество судейства в матче 19-го тура с «Сочи».



«1. Судья правильно отменил взятие ворот «Сочи» на 6-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что проекция тела футболиста «Динамо» Вячеслава Грулёва в момент удара по мячу партнёром по команде находилась ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок «Сочи», и он принял участие в активных игровых действиях.



2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 27-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» Никола Моро явным образом усиливает последствия незначительного контакта с соперником, стремясь ввести в заблуждение судью.



3. Судья правильно засчитал гол в ворота «Динамо» на 70-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в эпизоде с участием футболиста «Динамо» Сильвестра Игбуна на нём не было совершено нарушения правил соперником», — сообщается на официальном сайте организации.

ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не удалил игрока «Ротора» Гогуа в матче с «Арсеналом»