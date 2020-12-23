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Лилиан Тюрам отреагировал на дисквалификацию сына за плевок в лицо соперника

Лилиан Тюрам отреагировал на дисквалификацию сына за плевок в лицо соперника
Футбол / Германия 0

Бывший футболист Лилиан Тюрам прокомментировал проступок нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, который получил красную карточку за плевок в игрока «Хоффенхайма» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

«Я смотрел тот матч и был просто шокирован. Не мог поверить, что это сделал мой сын. Позже он мне всё объяснил. Он был очень раздосадован, но сделал это случайно. Я знаю, что у него не было намерений кого-то оскорбить. Маркус прекрасно понимает, что такое поведение недопустимо», — цитирует Тюрама RCI Guadeloupe.

Напомним, сын знаменитого защитника, чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама, получил красную карточку за плевок Стефану Пошу в лицо. Инцидент случился на 79-й минуте после словесной перепалки.

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