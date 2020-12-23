Появились подробности возможной даты матча «Ювентуса» и «Наполи»

Появились первые подробности возможной даты проведения матча 4-го тура Серии А, в ходе которого встретятся «Ювентус» и «Наполи». Команды сыграют не раньше мая, информирует La Gazzetta dello Sport.
Напомним, команды должны были сыграть 4 октября в Турине. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе.
Юристы команды из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча. Тем не менее в Серии А заявили, что «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения встречи с «Ювентусом». Встреча состоялась, однако неаполитанцы на матч не прибыли, и команде присудили техническое поражение.
По информации издания, встреча с большой долей вероятности пройдёт в мае 2021 года. Отмечается, что команды не смогут сыграть отложенный матч в январе по причине насыщенного графика: 20 января клубы сыграют в финале Суперкубка Италии, права на показ которого уже проданы, в том числе, за границу.
- 23 декабря 2020
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