Саркисян — об увольнении Кикнадзе: Смородская по сравнению с ним — Илон Маск

Известный актёр и ведущий Таш Саркисян отреагировал на новость об увольнении из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова со своих должностей.
«Сегодня праздник, но со слезами на глазах. От ущерба, который парочка устроила, придётся долго в себя приходить.
Леонченко, бывший капитан «Торпедо»? Мы живём в 2020 году, уже нельзя строить систему настолько прямолинейно. Вопрос другой: я не сильно наслышан об управленческих успехах Леонченко в «Факеле». То клуб вылетает, то нет, то просит деньги у государства. В общем, непонятно.
Но я с трудом могу представить, чтобы кто-то был хуже Кикнадзе. Его уровень самодурства никому не повторить. Ольга Юрьевна Смородская по сравнению с ним — Илон Маск. Быть настолько токсчиным, как Кикнадзе, надо умудриться. Слава богу, с сегодняшнего дня я нигде не увижу господина Кикнадзе. Надеюсь, больше он никогда не будет тем человеком, от которого будет зависеть моё настроение», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 23 декабря 2020
-
22:30
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:39
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:06
-
20:00
-
19:44
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
18:57
-
18:50
-
18:27
-
18:14
-
18:11
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:22
-
17:15
-
17:06
-
16:53