Саркисян — об увольнении Кикнадзе: Смородская по сравнению с ним — Илон Маск

Известный актёр и ведущий Таш Саркисян отреагировал на новость об увольнении из московского клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова со своих должностей.



«Сегодня праздник, но со слезами на глазах. От ущерба, который парочка устроила, придётся долго в себя приходить.



Леонченко, бывший капитан «Торпедо»? Мы живём в 2020 году, уже нельзя строить систему настолько прямолинейно. Вопрос другой: я не сильно наслышан об управленческих успехах Леонченко в «Факеле». То клуб вылетает, то нет, то просит деньги у государства. В общем, непонятно.



Но я с трудом могу представить, чтобы кто-то был хуже Кикнадзе. Его уровень самодурства никому не повторить. Ольга Юрьевна Смородская по сравнению с ним — Илон Маск. Быть настолько токсчиным, как Кикнадзе, надо умудриться. Слава богу, с сегодняшнего дня я нигде не увижу господина Кикнадзе. Надеюсь, больше он никогда не будет тем человеком, от которого будет зависеть моё настроение», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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