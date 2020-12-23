«Интер» обыграл «Верону» и вышел на первое место в Серии А

В матче 14-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Верону». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 51-й минуте матча открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, ассистировал ему защитник Ашраф Хакими. Равновесие в счёте восстановил Иван Илич. На 69-й минуте защитник миланцев Милан Шкриньяр вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал хавбек Марсело Брозович.

«Интер» набрал в 14 матчах 33 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (20) занимает девятое место. «Милан» (31) опустился на второе место, у «россонери» есть матч в запасе. Сегодня, 23 декабря, «Милан» сыграет с «Лацио».