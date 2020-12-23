«Интер» обыграл «Верону» и вышел на первое место в Серии А
В матче 14-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Верону». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт на 51-й минуте матча открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, ассистировал ему защитник Ашраф Хакими. Равновесие в счёте восстановил Иван Илич. На 69-й минуте защитник миланцев Милан Шкриньяр вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал хавбек Марсело Брозович.
«Интер» набрал в 14 матчах 33 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (20) занимает девятое место. «Милан» (31) опустился на второе место, у «россонери» есть матч в запасе. Сегодня, 23 декабря, «Милан» сыграет с «Лацио».
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
22:30
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:39
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:06
-
20:00
-
19:44
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
18:57
-
18:50
-
18:27
-
18:14
-
18:11
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:22
-
17:15
-
17:06
-
16:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам