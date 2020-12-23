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«Интер» обыграл «Верону» и вышел на первое место в Серии А

«Интер» обыграл «Верону» и вышел на первое место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 14-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Верону». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 51-й минуте матча открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, ассистировал ему защитник Ашраф Хакими. Равновесие в счёте восстановил Иван Илич. На 69-й минуте защитник миланцев Милан Шкриньяр вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал хавбек Марсело Брозович.

«Интер» набрал в 14 матчах 33 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» (20) занимает девятое место. «Милан» (31) опустился на второе место, у «россонери» есть матч в запасе. Сегодня, 23 декабря, «Милан» сыграет с «Лацио».

Италия - Серия А. 14-й тур
23 декабря 2020, среда. 20:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 51'   1:1 Илич – 63'   1:2 Шкриньяр – 69'
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