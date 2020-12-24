«Аталанта» упустила победу в игре с «Болоньей». Миранчук вышел на 46-й минуте

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:2.
«Аталанта» открыла счёт в первом тайме — с одиннадцатиметрового удара забил нападающий Луис Мурьель. Спустя одну минуту гости удвоили преимущество – всё тот же Мурьель оформил дубль. «Болонья» сократила отставание в счёте во втором тайме. На 73-й минуте защитник Такэхиро Томиясу откликнулся на передачу Риккардо Орсолини и поразил ворота гостей. А на 87-й минуте Неуэн Пас сравнял счёт.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты — Дамьяно Ди Йорьо и Микеле Ломбарди. Резервный арбитр — Розарио Абиссо.
«Болонья» набрала 15 очков после 14 матчей и поднялась на 13-е место в таблице Серии А. «Аталанта» (22) располагается на седьмом месте после 13 матчей.
Результаты других матчей 14-го тура Серии А
«Кротоне» — «Парма» 2:1
«Ювентус» — «Фиорентина» 0:3
«Верона» — «Интер» 1:2
«Удинезе» — «Беневенто» 0:2
«Специя» — «Дженоа» 1:2
«Сампддория» — «Сассуоло» 2:3
«Рома» — «Кальяри» 3:2
«Наполи» — «Торино» 1:1
«Милан» — «Лацио» 3:2
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