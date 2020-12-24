«Милан» повторил достижение «Барселоны» 72-летней давности

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:2.

Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, «Милану» покорилось впечатляющее статистическое достижение. «Милан» стал первой командой с 1948 года, которая в топ-5 европейских лиг забила 2+ гола более чем в 15 играх подряд за один календарный год. Ранее это сделала «Барселона», которой в 1948 году удалось забивать 2+ голов в 18 матчах подряд.

«Милан» в 14 матчах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (21) располагается на восьмом месте.

В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Беневенто». Игра пройдёт 3 января, начало – в 20:00 мск.