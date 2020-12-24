Гасперини: «Аталанта» выкинула два очка. Мы не можем позволить себе самонадеянность

Главный тренер «Аталанты» Жан Пьеро Гасперини выразил недовольство результатом матча 14-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Бергамаски добились преимущества в два мяча в первом тайме, однако во втором дважды пропустили и добыли лишь ничью (2:2).
«Для нас это плохой результат. Мы доминировали, но «Болонья» – мастер камбэков. У нас было много моментов, и мне трудно объяснить, что произошло. Мы просто выкинули два очка. Самонадеянность – это точно не то, что мы можем себе сейчас позволить. Было бы очень плохо быть самонадеянными и высокомерными», — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Болонья» набрала 15 очков после 14 матчей и поднялась на 13-е место в таблице Серии А. «Аталанта» (22) располагается на седьмом месте после 13 матчей.
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