Джордан Ларссон рассказал о своей мечте в «Спартаке»
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о желании выступать с красно-белыми в Лиге чемпионов.
«Думаю, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я бы хотел играть в этом турнире со «Спартаком», это мечта. Соперничать с лучшими футболистами в мире… Если нам удастся пробиться туда в этом сезоне, я буду гордиться командой и с нетерпением буду ждать следующего сезона», — приводит слова Ларссона RT.
Напомним, в последний раз «Спартак» выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2017/2018. Тогда красно-белые заняли третье место в группе, после чего вылетели из Лиги Европы. В настоящее время московская команда занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая на 2 очка от ЦСКА и на 6 – от «Зенита».
Джордан Ларссон: хотел бы забить «Зениту» и «Реалу»
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
16:55
-
16:54
-
16:38
-
16:28
-
16:12
-
15:54
-
15:34
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:37
-
14:28
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:40
-
13:34
-
13:22
-
13:08
-
13:02
-
12:53
-
12:43
-
12:40
-
12:29
-
12:26
-
12:01
-
11:53
-
11:45
-
10:58
-
10:58
-
10:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам