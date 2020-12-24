Джордан Ларссон рассказал о своей мечте в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о желании выступать с красно-белыми в Лиге чемпионов.



«Думаю, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я бы хотел играть в этом турнире со «Спартаком», это мечта. Соперничать с лучшими футболистами в мире… Если нам удастся пробиться туда в этом сезоне, я буду гордиться командой и с нетерпением буду ждать следующего сезона», — приводит слова Ларссона RT.



Напомним, в последний раз «Спартак» выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2017/2018. Тогда красно-белые заняли третье место в группе, после чего вылетели из Лиги Европы. В настоящее время московская команда занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая на 2 очка от ЦСКА и на 6 – от «Зенита».

Джордан Ларссон: хотел бы забить «Зениту» и «Реалу»