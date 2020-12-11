Джордан Ларссон: хотел бы забить «Зениту» и «Реалу»

«Спартак» впервые провёл детскую пресс-конференцию в Zoom, на которой молодые болельщики и игроки задавали друг другу вопросы. Нападающий красно-белых Джордан Ларссон рассказал, какому клубу он хотел бы забить.



«Если говорим о России, то я хотел бы забить «Зениту», это было бы очень здорово. А если брать все команды в мире, то хотелось бы забить «Реалу», поскольку я являюсь фанатом «Барселоны», — сказал Ларссон.



За 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и делит с «Зенитом» (35) первое место в турнирной таблице. ЦСКА (33) – на третьем.



12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.

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