Легендарный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая, сообщает Hoy.
Чилаверт на своей странице в «Твиттере» опубликовал предвыборный плакат. «Горжусь тем, что я парагваец. Чила — президент-2023», — гласит слоган Чилаверта.
Экс-голкипер летом 2020 года заявил, что собирается баллотироваться на пост президента республики.
Чилаверт провёл в составе «Велеса» больше 10 лет и выигрывал с командой чемпионат Аргентины, Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок и другие титулы. Вратарь также выступал за парагвайский «Гуарани», аргентинский «Сан-Лоренсо», испанскую «Сарагосу», французский «Страсбур» и уругвайский «Пеньяроль». Чилаверт завершил карьеру игрока в 2005 году. За свою карьеру голкипер забил забил со штрафных и пенальти 62 гола.
- 24 декабря 2020
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