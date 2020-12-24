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Озил провёл тайные переговоры с «Фенербахче»

Озил провёл тайные переговоры с «Фенербахче»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил провёл переговоры с представителями турецкого «Фенербахче», сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

32-летний немец не уведомил «Арсенал» о встрече. Если игрок согласится перейти в «Фенербахче», его зарплата составит около € 166 тыс. в неделю. В «Арсенале» полузащитник получает примерно в 2,3 раза больше.

Напомним, «Арсенал» не включил немецкого футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно.

32-летний немецкий полузащитник выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го. Контракт Озила с «пушкарями» заканчивается 30 июня 2021 года.

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