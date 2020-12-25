Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью «Челси», сообщает Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, лондонский клуб предпримет попытку купить футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.