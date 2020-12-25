Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью «Челси»
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью «Челси», сообщает Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, лондонский клуб предпримет попытку купить футболиста в летнее трансферное окно.
Ранее Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.
Эрлинг Холанд впервые признан лучшим футболистом Норвегии
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