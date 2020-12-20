Эрлинг Холанд впервые признан лучшим футболистом Норвегии

20-летний норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом Норвегии, сообщается в официальном «твиттере» мужской и женской сборной Норвегии по футболу. Этого звания Холанд удостоился впервые.
Посмотреть фото можно в «твиттере» мужской и женской сборной Норвегии по футболу
Ранее норвежец получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.
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