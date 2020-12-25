Пуйоль: у Месси есть три или четыре года играть на таком же уровне

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о своём экс-партнёре по команде нападающем Лионеле Месси.
«Сейчас ему 33 года, и он заботится о себе. Он мотивирован и нетерпелив, и я думаю, что у него есть три или четыре года играть на таком же уровне, если ему посчастливится избежать серьёзных травм и если он продолжит играть с тем же желанием совершенствоваться и продолжать побеждать», — приводит слова Пуйоля Goal.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Его контракт с каталонским клубом истекает через полгода, и, вероятно, 33-летний аргентинец покинет команду следующим летом.
Напомним, 33-летний аргентинский форвард «Барселоны», забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.
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