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Одной из причин увольнения Тухеля стал конфликт с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»

Одной из причин увольнения Тухеля стал конфликт с игроками «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»
Футбол / Франция 0
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Стали известны подробности увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен», о котором стало известно накануне, 24 декабря. Официально о расставании с наставником клуб всё ещё не объявил.

Как сообщает Footballogue в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Романа Молина, у немецкого специалиста случился конфликт с подопечными во время скандального матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» в начале этого месяца. Напомним, один из румынских арбитров назвал чёрным тренера турецкой команды Пьера Вебо, после чего игроки покинули поле, обвинив рефери в расизме.

По информации источника, в раздевалке Тухель призвал футболистов «ПСЖ» вернуться на поле, чтобы одержать победу по спортивному принципу. Игрокам действия тренера не понравились. Та ситуация стала катализатором увольнения немца.

Матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» был впоследствии переигран на следующий день, победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

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