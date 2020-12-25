Капитан «Иртыша» Масловский перешёл в «Оренбург»

Защитник «Иртыша» Александр Масловский подписал контракт с «Оренбургом».



«Дорогие болельщики, вот и наступил тот день, когда приходится попрощаться с командой и с вами лично! Омск стал для меня родным городом, «Иртыш» стал для меня родной командой. В 2013 году, я пришёл сюда совсем молодым, без опыта игры на профессиональном уровне… А сейчас ухожу в рамках капитана команды.



Мне поступило предложение, от которого я мог, конечно, отказаться, но всё-таки принял иное решение. Решил попробовать свои силы в клубе, который ставит задачу выхода в РПЛ. Я уверен, что вы сможете понять и принять мой уход. Хочу попытаться запрыгнуть на ступеньку выше и закрепиться там, осуществив свою детскую мечту!» — цитирует Масловского пресс-служба клуба из Омска.



В составе «Иртыша» Александр Масловский провёл 5 сезонов, принял участие в 87 матчах первенства страны и 7 кубковых встречах. На счету защитника 11 забитых голов.

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