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Тедеско отреагировал на желание «Спартака» продолжить сотрудничество до мая 2021 года

Тедеско отреагировал на желание «Спартака» продолжить сотрудничество до мая 2021 года
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на желание клуба продолжить сотрудничество до мая 2021 года.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» — цитирует Тедеско пресс-служба «Спартака».

Ранее «Спартак» заявил о желании продолжить сотрудничество с Доменико Тедеско до мая 2021 года. Напомним, главный тренер красно-белых не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«Спартак» заявил о желании продолжить сотрудничество с Тедеско до мая 2021 года
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