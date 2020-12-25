Кутепов рассказал, когда Тедеско сообщил о решении не продлевать контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда главный тренер команды Доменико Тедеско сообщил о решении не продлевать контракт с красно-белыми.
«Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всём игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать», — цитирует Кутепова GQ.
Напомним, главный тренер красно-белых не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
- 25 декабря 2020
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