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Кутепов рассказал, когда Тедеско сообщил о решении не продлевать контракт со «Спартаком»

Кутепов рассказал, когда Тедеско сообщил о решении не продлевать контракт со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда главный тренер команды Доменико Тедеско сообщил о решении не продлевать контракт с красно-белыми.

«Заранее в команде никто не знал о его решении. Тедеско объявил обо всём игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям – они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать», — цитирует Кутепова GQ.

Напомним, главный тренер красно-белых не станет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце нынешнего сезона. О своём решении специалист объявил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

Тедеско отреагировал на желание «Спартака» продолжить сотрудничество до мая 2021 года
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