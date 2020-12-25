«Реал» готов расстаться с Марсело. Он утратил доверие одноклубников и Зидана

Защитник мадридского «Реала» Марсело может покинуть клуб, сообщает Football365 со ссылкой на El Chiringuito.
«Зидан недоволен Марсело. Одноклубники больше ему не доверяют, и тренер это разделяет. В матче с „Алавесом“ у него даже произошла стычка с Вараном из-за тактической установки», — сообщил журналист Эдуардо Инда.
По данным источника, Марсело покинет клуб летом 2021 года.
Контракт 32-летнего Марсело рассчитан до лета 2022 года. Бразилец выступает за «Реал» с 2007 года. Он перешёл в клуб из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне Марсело провёл на поле шесть матчей во всех турнирах, отдал две результативные передачи и заработал две жёлтые карточки.
Мадридский «Реал» набрал в 15 матчах 32 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры.
- 25 декабря 2020
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