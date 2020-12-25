Хендерсон: я в ожидании новых достижений с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон порассуждал об успехах мерсисайдцев в последние годы.



«В детстве я мечтал играть в английской Премьер-лиге, Лиге чемпионов и за сборную Англии, так что иметь возможность делать это — большая честь. Для меня очень важно также делать то, что я делаю каждый день, потому что я люблю это. Но добиться того, чего мы достигли за последние несколько лет — победы в Лиге чемпионов, чемпионства в Англии, а также завоевания Суперкубка УЕФА и победы на клубном чемпионате мира, — это действительно невероятно.



До сих пор моё путешествие в мире футбола было хорошим. Я полагаю, что за это время было много взлетов и падений, но я наслаждался каждой минутой. Надеюсь, что в будущем будет намного больше подобных моментов. Я с нетерпением жду того, чего мы сможем достичь в будущем», — цитирует капитана мерсисайдцев Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.