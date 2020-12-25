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Хендерсон: в 2020 году были вещи поважнее футбола

Хендерсон: в 2020 году были вещи поважнее футбола
Футбол / Англия 0
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвёл итоги уходящего 2020 года.

«Честно говоря, это были американские горки. С одной стороны, я осуществил мечту всей своей жизни — стал чемпионом Англии. Но в сложившихся обстоятельствах всё было явно по-другому. Во внешнем мире происходило много чего плохого, люди очень страдали от COVID-19, и я понимал, что есть вещи поважнее футбола.

Это были американские горки, но, честно говоря, для меня в этом году было много позитивных моментов. Я думаю, что люди многому научились за этот период, и надеюсь, что 2021 год будет немного более позитивным и мы сможем вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Хендерсона Sky Sports.

В 15-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвич Альбион». Матч состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск.

«Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Бромвич» (7) — 19-е.

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