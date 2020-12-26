Трансфер Криштиану Роналду признан лучшим в истории АПЛ по версии Sky Sports

Переход Криштиану Роналду из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году признан лучшим в истории английской Премьер-лиги.



Трансфер португальца получил столь высокое признание в специальной рождественской программе на Sky Sports. Роналду занял первое место в рейтинге 20 величайших сделок английской Премьер-лиги, которые выбрала редакция телевизионной программы на Sky Sports News. Португалец стал одним из четырех игроков «Манчестер Юнайтед» в топ-10 наряду с Эриком Кантоной, Роем Кином и Уэйном Руни.



Второе место в данном рейтинге занял французский нападающий Тьерри Анри, выступавший на Туманном Альбионе за лондонский «Арсенал». Третье место досталось трансферу Эрика Кантона из «Лидс Юнайтед» в «МЮ».



«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Роналду 12 августа 2003 года, заплатив за переход португальца € 19 млн. За шесть сезонов на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду выиграл восемь крупных трофеев, включая три титула АПЛ и Лигу чемпионов.

Нагельсман: хотел бы поработать с Роналду. На тренировках он, должно быть, просто зверь