Нагельсман: хотел бы поработать с Роналду. На тренировках он, должно быть, просто зверь

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман сообщил, что хотел бы поработать с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Было бы интересно поработать с Криштиану Роналду. Со стороны все видят только человека, который выкладывает фото своей яхты, но Сами Хедира рассказывал мне, что его профессиональный подход к работе впечатляет. На тренировках он, должно быть, просто зверь. Приходит первым, уходит последним. При этом он очень дружелюбный. Это просто потрясающее сочетание», — приводит слова Нагельсмана Bild.
35-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. До этого португалец защищал цвета «Спортинга» (Лиссабон), «Манчестер Юнайтед» и «Реала» (Мадрид). Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Криштиану выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).
- 25 декабря 2020
-
23:19
-
23:11
-
22:53
-
22:33
-
22:26
-
22:14
-
22:00
-
21:58
-
21:43
-
21:33
-
21:28
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:36
-
20:28
-
20:27
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:43
-
19:23
-
19:18
-
19:18
-
19:11
-
18:56
-
18:34
-
18:32
-
18:12
-
18:10
-
18:08
-
17:48