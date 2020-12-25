Нагельсман: хотел бы поработать с Роналду. На тренировках он, должно быть, просто зверь

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман сообщил, что хотел бы поработать с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Было бы интересно поработать с Криштиану Роналду. Со стороны все видят только человека, который выкладывает фото своей яхты, но Сами Хедира рассказывал мне, что его профессиональный подход к работе впечатляет. На тренировках он, должно быть, просто зверь. Приходит первым, уходит последним. При этом он очень дружелюбный. Это просто потрясающее сочетание», — приводит слова Нагельсмана Bild.

35-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. До этого португалец защищал цвета «Спортинга» (Лиссабон), «Манчестер Юнайтед» и «Реала» (Мадрид). Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Криштиану выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).