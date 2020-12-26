«Хетафе» хочет арендовать игроков «Реала» и «Барселоны»

«Хетафе» планирует усилиться в зимнее трансферное окно игроком «Реала» Такефусой Кубо и футболистом «Барселоны» Карлесом Аленьей, сообщает AS.

По информации источника, «Хетафе» хочет подписать обоих полузащитников на правах аренды. Отмечается, что «Реал» и «Барселона» согласны отпустить игроков в «Хетафе». При этом для заключения сделки нужно согласие футболистов.

В текущем сезоне испанской Примеры после 14 матчей «Хетафе» идёт на 12-м месте в таблице чемпионата, имея 17 очков.

22-летний Карлес Аленья в нынешнем сезоне в составе «Барселоны» выходил на поле два раза – на 67-й минуте в матче с «Осасуной» в 11-туре (4:0), а также на 67-й минуте в матче с «Реалом Сосьедад» в 19-м туре (2:1).

19-летний японский полузащитник Такефуса Кубо в текущем сезоне на правах аренды играет за «Вильярреал». В составе этой команды игрок провёл на поле 13 матчей.