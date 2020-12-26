Казахстанский клуб, пробившийся в Лигу конференций, столкнулся с финансовыми сложностями

У карагандинского «Шахтёра» есть задолженности по заработной плате перед игроками за два последних месяца, информирует Meta-ratings.kz.



Отмечается, что имеются и перспективы заморозки счетов казахстанского клуба из-за долгов прошлых лет.



В минувшем сезоне «Шахтёр» занял четвертое место и пробился в Лигу конференций — новый турнир, организованный УЕФА.



Последний раз «горняки» принимали участие в еврокубках в сезоне-2014/2015 и смогли дойти до третьего отборочного раунда в Лиге Европы УЕФА.



В сезоне-2013/2014 «Шахтёр» квалифицировался в групповой этап Лиги Европы, где по результатам жеребьёвки попал в группу c АЗ, ПАОКом и «Маккаби» из Хайфы. Набрав два очка, казахстанская команда финишировала на последнем месте.

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