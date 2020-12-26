Хендерсон в шутку посоветовал болельщику назвать пса именем одного из игроков «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отвечал в своём «инстаграме» на вопросы подписчиков и подшутил над одноклубником Джеймсом Милнером. 34-летний англичанин выступает за красных с 2015 года, когда перешёл на правах свободного агента из «Манчестер Сити».



Один из болельщиков задал вопрос: «Ваше любимое имя для собаки? Завтра завожу щенка и не могу решить».



«Милли… Предан и никогда не прекращает бежать», — ответил Хендерсон, отметив в «сториз» своего одноклубника Джеймса Милнера.



В 15-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвич Альбион». Матч состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Хендерсон: я в ожидании новых достижений с «Ливерпулем»