«День снегоходов». Леонид Слуцкий и Василий Березуцкий отдыхают на Алтае

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил в своём «инстаграме» фотографии с отдыха на Алтае. Специалист проводит отпуск вместе с бывшим защитником ЦСКА Василием Березуцким, который сейчас работает в тренерском штабе «армейцев».

«Алтай. День снегоходов», — подписал серию фотографий Слуцкий.

Слуцкий начинал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии». Затем работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халле», «Ростове», «Витессе», а также руководил сборной России.



Василий Березуцкий — воспитанник футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перешёл в ЦСКА. В составе московского клуба выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» — многократный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА. В ЦСКА занимает также пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам.