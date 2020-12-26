«День снегоходов». Леонид Слуцкий и Василий Березуцкий отдыхают на Алтае

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил в своём «инстаграме» фотографии с отдыха на Алтае. Специалист проводит отпуск вместе с бывшим защитником ЦСКА Василием Березуцким, который сейчас работает в тренерском штабе «армейцев».
«Алтай. День снегоходов», — подписал серию фотографий Слуцкий.
Слуцкий начинал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии». Затем работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халле», «Ростове», «Витессе», а также руководил сборной России.
Василий Березуцкий — воспитанник футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перешёл в ЦСКА. В составе московского клуба выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» — многократный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА. В ЦСКА занимает также пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
- 26 декабря 2020
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