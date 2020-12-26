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Бывший фитнес-тренер «Баварии» — о перспективах Винисиуса: он может стать новым Неймаром

Бывший фитнес-тренер «Баварии» — о перспективах Винисиуса: он может стать новым Неймаром
Футбол / Испания 0
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Бывший тренер «Баварии» по фитнесу Марсело Линс Мартинс поделился мнением о перспективах нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, а также прокомментировал факт отставания Бразилии от Европы в плане развития молодых футболистов.

«Винисиус сейчас играет в «Реале». Ему всего 19, он очень молод. Если при работе с ним проявят терпение и всё будет организовано без лишней спешки, то он точно превратится в игрока, который может стать новым Неймаром.

Бразилия всегда славилась игроками, однако в течение прошедших нескольких лет всё немного изменилось. Европа сделала большой шаг вперёд в плане развития молодых футболистов. Бразилия и Латинская Америка пока только пробует сделать этот шаг.

Если процесс по развитию молодёжи будет выполнен как надо, мы увидим больше классных футболистов.

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