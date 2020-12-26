Бывший фитнес-тренер «Баварии» — о перспективах Винисиуса: он может стать новым Неймаром

Бывший тренер «Баварии» по фитнесу Марсело Линс Мартинс поделился мнением о перспективах нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, а также прокомментировал факт отставания Бразилии от Европы в плане развития молодых футболистов.
«Винисиус сейчас играет в «Реале». Ему всего 19, он очень молод. Если при работе с ним проявят терпение и всё будет организовано без лишней спешки, то он точно превратится в игрока, который может стать новым Неймаром.
Бразилия всегда славилась игроками, однако в течение прошедших нескольких лет всё немного изменилось. Европа сделала большой шаг вперёд в плане развития молодых футболистов. Бразилия и Латинская Америка пока только пробует сделать этот шаг.
Если процесс по развитию молодёжи будет выполнен как надо, мы увидим больше классных футболистов.
- 26 декабря 2020
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:20
-
15:13
-
15:07
-
14:50
-
14:40
-
14:26
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:11
-
13:03
-
12:48
-
12:41
-
12:19
-
12:07
-
11:45
-
11:19
-
11:14
-
10:53
-
10:36
-
10:28
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:29
-
08:26