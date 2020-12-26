Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Варди — о матче с «МЮ»: «Лестер» может быть доволен одним очком

Варди — о матче с «МЮ»: «Лестер» может быть доволен одним очком
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Не думаю, что второй наш гол в матче будет записан на меня. Думаю, в том моменте решающим стал рикошет от защитника „МЮ“. Но этот гол принёс нам очко, которое мы полностью заслужили.

Всё дело в терпении. Вы не можете забивать в каждой атаке. Речь идёт о том, чтобы контролировать мяч и создавать как можно больше опасных моментов.

Никто не хотел проигрывать, все стремились к победе, но, думаю, мы действительно хорошо играли против отличной команды. Мы можем быть довольны очком.

В перерыве мы были немного разочарованы. В их первом забитом мяче на их стороне была удача. Важно было хорошо среагировать на пропущенный мяч, что мы и сделали. Гол Харви Барнса был великолепен.

Доволен ничьей в матче с манкунианцами, но через два дня нас ждёт следующая встреча. С нетерпением ждём этого», — приводит слова Варди BBC.

Видео гола Варди в ворота «МЮ»

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром в первой игре Boxing Day
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020