Варди — о матче с «МЮ»: «Лестер» может быть доволен одним очком

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).



«Не думаю, что второй наш гол в матче будет записан на меня. Думаю, в том моменте решающим стал рикошет от защитника „МЮ“. Но этот гол принёс нам очко, которое мы полностью заслужили.



Всё дело в терпении. Вы не можете забивать в каждой атаке. Речь идёт о том, чтобы контролировать мяч и создавать как можно больше опасных моментов.



Никто не хотел проигрывать, все стремились к победе, но, думаю, мы действительно хорошо играли против отличной команды. Мы можем быть довольны очком.



В перерыве мы были немного разочарованы. В их первом забитом мяче на их стороне была удача. Важно было хорошо среагировать на пропущенный мяч, что мы и сделали. Гол Харви Барнса был великолепен.



Доволен ничьей в матче с манкунианцами, но через два дня нас ждёт следующая встреча. С нетерпением ждём этого», — приводит слова Варди BBC.

Видео гола Варди в ворота «МЮ»

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.