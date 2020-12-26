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Ляказетт, реализовав пенальти, вывел «Арсенал» вперёд в матче с «Челси»

Ляказетт, реализовав пенальти, вывел «Арсенал» вперёд в матче с «Челси»
Футбол / Англия 0

В одном из центральных матчей 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» принимает «Челси». Идёт 38-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

На 34-й минуте защитник «аристократов» Рис Джеймс нарушить правила в своей штрафной. К «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Александра Ляказетта

Это уже четвёртый гол для 29-летнего француза в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Подопечные Микеля Артеты, набрав 14 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.

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