Ляказетт, реализовав пенальти, вывел «Арсенал» вперёд в матче с «Челси»

В одном из центральных матчей 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» принимает «Челси». Идёт 38-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.



На 34-й минуте защитник «аристократов» Рис Джеймс нарушить правила в своей штрафной. К «точке» подошёл нападающий «канониров» Александр Ляказетт и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Александра Ляказетта

Это уже четвёртый гол для 29-летнего француза в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Подопечные Микеля Артеты, набрав 14 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.