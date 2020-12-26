Сумасшедший удар Букайо Сака доводит счёт до разгромного в матче с «Челси». Видео

В очередном матче 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» принимает «Челси». Идёт 58-я минута матча, счёт — 3:0 в пользу хозяев.



На 56-й минуте «канониры» довели счёт до разгромного. Полузащитник Букайо Сака, получив передачу от нападающего Эмиля Смита, ворвался в штрафную «Челси» и закрутил мяч в дальнюю девятку. Кажется, игрок «Арсенала» исполнял подачу, но мяч по сумасшедшей дуге залетел в створ.

Видео невероятного удара Букайо Сака, приведшего к третьему голу в ворота «Челси»

Подопечные Микеля Артеты, набрав 14 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на пятом месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Челси».