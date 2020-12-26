Лэмпард — о матче с «Арсеналом»: сегодня был не наш день

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение «аристократов» в матче 15-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).



«Во втором тайме мы проявили некоторую настойчивость, но было уже слишком поздно. Первый тайм мы были слишком пассивны. В АПЛ не может не хватать энергии и желания. Сегодня мы допустили подобную оплошность. Ты можешь готовиться, сколько захочешь, но если ты появишься в таком виде, это совсем другое дело. Всё дело в сознании.



Если вы выступаете ниже своих возможностей, то всё идет против вас. Например, как во время гола Букайо Саки. Такова жизнь. В другой день мы могли бы забить пенальти и вернуться в игру, но сегодня был не наш день», — цитирует Лэмпарда BBC.

Видео гола Букайо Саки в ворота «Челси»

Подопечные Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на шестом месте.