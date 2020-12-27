Савин: «Локо» давал на $ 60 тысяч больше ЦСКА. Выбрал Газзаева, потом вернулся с авоськой

Бывший форвард «Амкара» Евгений Савин рассказал о том, как его пытались подписать ЦСКА и «Локомотив» в 2007 году.



«В «Локомотиве» тогда как раз мой друг Бышовец был тренером. Я почему не пошёл. Меня когда Валерий Георгиевич Газзаев позвал в ЦСКА… Тоже мой друг, кстати. Как сейчас помню, к нему в кабинет как заходишь – у него как на юбилее Леонтьева дым валит, как у Пугачихи. Его не видно, он сидит такой, только уголёк у него видно – сигару курит.



Захожу к нему – он мне визитку показал: „Ты сделал правильный выбор“. А там кубки, которые ЦСКА выиграл. У меня мурашки. Я готов был из кабинета Газика побежать до Тобольска и обратно – чисто как утренняя тренировка. Он умел вот это – мотивировать.



И вот в этот момент появился «Локомотив». Могу цифры открыть: ЦСКА предлагал $ 40 тысяч в месяц плюс давали квартиру на Ходынке. По-моему, на пять лет контракт. Это для меня космос был, я же из «Амкара». И тут выходит «Локомотив». Сафонов говорит: «Надо встречаться». Приезжает Палыч, ещё кто-то, отвечающий за финансы. Он спрашивает: «Сколько вам предлагает ЦСКА?» Сафон опытный – такой вопрос вообще нельзя задавать. Сафонов пишет – не $ 40 тысяч, а $ 60 тысяч. Палыч такой: «Мы можем больше».



Я такой сижу… Мне 23 года. Только что меня за 3 очка продавали, я „за майонез“ играл. А тут уже 40 тысяч здесь, а тут могут ещё больше. Я аж вспотел. Если не ошибаюсь, «Локомотив» предлагал $ 100 тысяч. $ 100 тысяч в месяц, Женя, господи, почему ты это сделал? Да бог с ним, с этим Бышовцем. Не разговаривали бы вообще.



Но я выбрал тренера – пошёл к Газзаеву. В Бышовца не особо верил. Потерял кучу денег. Потом с ЦСКА не получилось. И как страшный сон – я возвращаюсь в Пермь с авоськой, через полгода ухожу в «Крылья». Прикольно. Ну, ничего страшного. Злее будем, как говорится. $ 100 тысяч — это ж сколько денег. Это в 1,2 млн в год. На пять – это 6 млн баксов. До свидания!» – сказал Савин в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

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