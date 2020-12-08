Евгений Савин анонсировал создание футбольного клуба «Красава»

Российский блогер и ведущий канала «КраСава» на YouTube Евгений Савин сообщил, что планирует создать футбольный клуб.



«Пауза на канале неспроста. Решил поделиться. В 2021 году у меня появится ещё один ребёнок. Профессиональный клуб „Красава“ в ПФЛ. Город и зону обсуждаем. Каждый молодой футболист от 16 до 21 года получит шанс. Я верю, что, если грамотно распределять свои деньги и деньги партнёров, можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать каждый год.

⠀

Конечно, я буду это снимать на канал, но цель — это трамплин молодым парням и результат, а не просто влог. Немного очково, но раз уж я критикую госбабки, то надо сделать своё и не на бюджетное лаве. Все подробности будут уже в 2021 году», — написал Савин на своей странице в «Инстаграме».

Евгений Савин: почему в Беларуси людей просто ломают тысячами на улицах?