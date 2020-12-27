Бербатов: Бензема всегда находился в тени своих одноклубников, особенно Роналду

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о нападающем «Реала» Кариме Бензема. Бербатов заявил, что Бензема заслуживает «Золотой мяч», но не сможет его получить из-за высокой конкуренции.
«Очень жаль, но я не верю, что Бензема может выиграть «Золотой мяч». У него просто слишком много конкурентов.
Я всегда очень высоко отзывался о Кариме. Он — выдающийся игрок, один из лучших за последние 10 лет в «Реале». Бензема всегда находился в тени своих одноклубников, особенно Криштиану Роналду, который может затмить любого», — цитирует Бербатова Betfair.
Ранее Бензема получил приз Альфредо ди Стефано, который вручается лучшему иностранному игроку сезона в Примере. В рейтинге лучших футболистов года по версии The Guardian Бензема занял 12-е место.
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