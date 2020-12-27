«Ман Сити» — лидер топ-5 европейских чемпионатов по количеству игр без пропущенных мячей

Английский «Манчестер Сити» отметился впечатляющим статистическим достижением после победы над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии, сообщается в «Твиттере» Opta Joe.

Как отмечает источник, в текущем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы в 13 случаях завершали матч без пропущенных мячей во всех соревнованиях – это лучший показатель среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

После победы на «Ньюкасл Юнайтед» на счету «Манчестер Сити» 26 очков, что позволяет им занимать 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (18) — на 12-м месте. В следующем туре «горожане» сыграют на выезде с «Эвертоном».

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией».