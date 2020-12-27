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Гендиректор «Милана» рассказал о ходе переговоров по контрактам с Доннаруммой и Чалханоглу

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался о ситуации с продлением контрактов 21-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и 26-летнего турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу.

«Мы ведем переговоры о продлении контрактов Джиджио Доннаруммы и Хакана Чалханоглу. В этом вопросе существует определённый позитив», — приводит слова Газидиса журналист Николо Скира в «Твиттере».

В текущем сезоне Доннарума провёл 20 встреч за «Милан» во всех турнирах, завершив 5 матчей без пропущенных мячей. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что голкипер желает повышения зарплаты с € 6 млн до € 10 млн в год.

На счету Хакана Чалханоглу 6 забитых мячей и 9 результативных передач в 20 играх за «Милан» в нынешнем сезоне. Его контракт также истекает следующим летом.