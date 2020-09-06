Доннарумма просит «Милан» повысить ему зарплату с € 6 млн до € 10 млн в год
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма просит клуб улучшить финансовую составляющую соглашения, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, агент итальянца Мино Райола выставил требование увеличить оклад футболиста с € 6 млн до € 10 млн. Контракт Доннаруммы с миланским клубом истекает летом 2021 года.
Напомним, Джанлуиджи был в центре крупного скандала в 2017 году, прежде чем подписать новый контракт с «Миланом».
Сообщается, что возможность увеличения зарплаты вратарю крайне мала. «Россонери», наоборот, пытаются разгрузить зарплатную ведомость из-за пандемии коронавируса. Более того, Райола накануне помог нападающему Златану Ибрагимовичу заключить новый контракт на сумму € 7 млн за сезон.
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