Доннарумма просит «Милан» повысить ему зарплату с € 6 млн до € 10 млн в год

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма просит клуб улучшить финансовую составляющую соглашения, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, агент итальянца Мино Райола выставил требование увеличить оклад футболиста с € 6 млн до € 10 млн. Контракт Доннаруммы с миланским клубом истекает летом 2021 года.

Напомним, Джанлуиджи был в центре крупного скандала в 2017 году, прежде чем подписать новый контракт с «Миланом».

Сообщается, что возможность увеличения зарплаты вратарю крайне мала. «Россонери», наоборот, пытаются разгрузить зарплатную ведомость из-за пандемии коронавируса. Более того, Райола накануне помог нападающему Златану Ибрагимовичу заключить новый контракт на сумму € 7 млн за сезон.