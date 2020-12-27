Неймар устроил в Бразилии 5-дневную новогоднюю вечеринку на 500 человек

28-летний нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар решил отметить Новый год на родине, организовав 5-дневную вечеринку на 500 человек, информирует UOL со ссылкой на Globo.



Сообщается, что новогодняя вечеринка для 10-го номера бразильской команды началась 25 декабря и завершится только к концу следующей недели. Неймар установил жёсткое правило для своих гостей: мобильные телефоны на вечеринках запрещены. Форвард не желает, чтобы фотографии и видео распространялись в социальных сетях, особенно в разгар пандемии COVID-19.



Арендовав отдельный дом для различных музыкальных групп по соседству, Неймар организовал своего рода ночной клуб с акустической защитой, прилегающей к дому, где будет проходить вечеринка. Цель этого состоит в том, чтобы не беспокоить соседей шумом, а также не привлекать внимание.



В нынешнем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 12 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

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