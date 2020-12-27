«ПСЖ» не планирует отпускать Леандро Паредеса в другой клуб
«Пари Сен-Жермен» не собирается отпускать полузащитника Леандро Паредеса в другую команду, информирует Le10Sport.com. Сообщалось, что «Интер» предлагал парижскому клубу обменять 26-летнего экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» на Кристиана Эриксена.
По информации издания, Маурисио Почеттино, который, как ожидается, в скором времени сменит немецкого специалиста Томаса Тухеля на посту главного тренера парижан, хочет сохранить Паредеса в команде.
Напомним, Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год. Полузащитник выступал также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».
«ПСЖ» готов расстаться с двумя игроками, чтобы предложить улучшенный контракт Мбаппе
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
09:59
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
08:24
-
06:36
-
06:16
-
05:59
-
05:24
-
05:07
-
03:47
-
03:20
-
02:23
-
02:07
-
01:35
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:48
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:22
-
00:14
- 26 декабря 2020
-
23:58
-
23:48
-
23:37
-
23:21
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам