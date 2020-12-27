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«ПСЖ» не планирует отпускать Леандро Паредеса в другой клуб

«ПСЖ» не планирует отпускать Леандро Паредеса в другой клуб
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» не собирается отпускать полузащитника Леандро Паредеса в другую команду, информирует Le10Sport.com. Сообщалось, что «Интер» предлагал парижскому клубу обменять 26-летнего экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» на Кристиана Эриксена.

По информации издания, Маурисио Почеттино, который, как ожидается, в скором времени сменит немецкого специалиста Томаса Тухеля на посту главного тренера парижан, хочет сохранить Паредеса в команде.

Напомним, Паредес перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Зенита» в январе 2019 года. Его трансфер обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. За «Зенит» аргентинец выступал с 2017 по 2019 год. Полузащитник выступал также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

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