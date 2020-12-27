«Единственный, кто даже лучше меня». Ибрагимович назвал сильнейшего футболиста в истории
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, кого считает лучшим футболистом в истории.
«В воротах — точно Буффон. Он сильнейший. Вместе мы провели отличное время в «Ювентусе». Это была особенная команда, мой первый топ-клуб.
Недвед – просто машина. Он работал до, во время и после тренировок. Зидан. Когда он выходил на поле, никто не мог ему что-то противопоставить.
Роналдо — феномен, он был моим кумиром. Но лучший футболист всех времён — Марадона. Единственный, кто даже лучше меня», — приводит слова Ибрагимовича calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». За этот клуб форвард выступал и с 2010 по 2012 год.
Ибрагимович: когда был маленьким, хотел быть сильнейшим во всём
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