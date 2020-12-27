Ибрагимович: когда был маленьким, хотел быть сильнейшим во всём

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о любви к Милану и поделился мнением, за счёт чего он сумел добиться многочисленных успехов за время карьеры.



«Играл во многих клубах и отношусь к ним с уважением. До сих пор храню прекрасные воспоминания. Однако Милан – это клуб, где чувствую себя как дома. Езжу в Миланелло (база клуба. — Прим. «Чемпионата») каждое утро и не спешу возвращаться домой, потому что я уже дома.



Чувствовал это, когда только приехал в Милан в 2010 году. В Милане у меня много друзей. Я мог бы здесь жить даже после окончания карьеры. За эти десять лет город очень вырос, стал более интернациональным, и мне это нравится.



Я добился многого, слишком многого. Самое важное – изменить ситуацию на поле. Многим кажется просто немыслимым, что я, чей рост почти два метра, могу делать то, что делаю. Причём разные элементы у меня получаются не единожды, повторяю их многократно. Мне это нравится.

Когда был маленьким, было желание стать как можно более совершенным. Не хотел, чтобы меня считали качественным игроком только в дриблинге, ударах или ударах головой. Я хотел быть сильнейшим во всём. Когда что-то делаю, я должен этого достичь. На поле я на 200 процентов сосредоточен и ожидаю того же от всех товарищей по команде»,— приводит слова Ибрагимовича calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.