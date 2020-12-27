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АЕК сообщил о прибытии Маноло Хименеса

АЕК сообщил о прибытии Маноло Хименеса
Футбол / Прочие турниры 0

В официальном «твиттере» греческого клуба АЕК сообщили о прибытии Маноло Хименеса. Сообщалось, что испанец в ближайшем времени возглавит афинскую команду в четвертый раз в карьере (2010–2011, 2017–2018, 2019).

«Маноло здесь! Давайте начнём!» — подписали публикацию.

Посмотреть фотографии можно на официальной странице АЕК в «твиттере».

АЕК по итогам 12 туров чемпионата Греции набрал 24 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидера турнира, «Олимпиакоса», на 8 очков. Команда провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе (три очка по итогам шести встреч).

Напомним, из-за неудовлетворительных результатов главный наставник клуба Массимо Каррера был отправлен в отставку.

АЕК объявил об уходе Массимо Карреры с поста главного тренера
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