АЕК объявил об уходе Массимо Карреры с поста главного тренера

Пресс-служба греческого клуба АЕК объявила о расставании с главным тренером. Свой пост оставил итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что на замену итальянскому специалисту рассматриваются два тренера, которые уже работали в греческой команде, — испанец Маноло Хименес (2010-2011, 2017-2018, 2019) и уругваец Густаво Пойет (2015-2016). Оба наставника сейчас находятся без работы.

АЕК по итогам 12 туров чемпионата Греции набрал 24 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Карреры провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе (три очка по итогам шести встреч). Ранее итальянский специалист заявлял, что готов покинуть пост в связи со скромными результатами.

По слухам, Каррера может вернуться в московский «Спартак». О возможном возвращении тренера в «Спартак» ранее говорил его агент.