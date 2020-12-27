«Ювентус» сделал «Далласу» предложение о покупке 19-летнего защитника

Туринский «Ювентус» пытается приобрести 19-летнего правого защитника «Далласа» Брайана Рейнольдса, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Ювентус» сделал официальное предложение о трансфере футболиста. Туринцы планируют купить игрока за $ 9,2 млн. Рейнольдсом также интересуется «Брюгге».

В нынешнем сезоне Рейнольдс провёл в MLS 19 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Далласом» действует до лета 2024 года.

«Ювентус» в 13 турах набрал 24 очка и занимает шестое место, на 10 очков отставая от «Милана». По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне «старая синьора» заняла первое место в группе G и в 1/8 финала турнира сыграет с «Порту».