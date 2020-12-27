Кирьяков: Дзюба, несмотря на все скандалы, остаётся лучшим футболистом России

Тренер Сергей Кирьяков рассказал, кого считает футболистом года в России.



«Не буду ничего выдумывать: Дзюба пока сохраняет этот статус, несмотря на все скандалы. Видно, что в его отсутствие и сборная России выглядела, скажем так, не очень. Он остаётся лидером и в «Зените». Поэтому для меня Дзюба, несмотря на потерю нефутбольного имиджа, по футбольным моментам остается лучшим», — цитирует Кирьякова Rusfootball.

Напомним, в прошлом месяце в Сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. В результате Артём был на время отстранён от сборной России и лишился капитанской повязки в своём клубе. Впоследствии за 32-летнего форварда заступились многие артисты и другие звёзды.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл в РПЛ 17 матчей, забил 11 голов и отдал четыре голевых паса.