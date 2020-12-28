«Вест Хэм» — «Брайтон»: видеообзор самого результативного матча воскресенья в АПЛ

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги — на Олимпийском стадионе в Лондоне «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью — 2:2.



На 44-й минуте «Брайтон» открыл счёт в матче. Защитник Дэниел Бёрн прострелил в штрафную на нападающего Ниля Мопе, который с разворота пробил точно в угол ворот.



Через 15 минут после перерыва аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини скинул мяч в центр штрафной на защитника Бенджамина Джонсона. Молодой англичанин аккуратным ударом сравнял счёт в матче.



На 70-й минуте гости снова вышли вперёд. После розыгрыша углового Соломон Марч совершил навес во вратарскую, где капитан «чаек» Льюис Данк переправил мяч прямо под перекладину.



Но на 82-й минуте хозяева снова отыгрались — после подачи Аарона Крессвела от угла поля Томаш Соучек головой вколотил мяч в ворота.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Вест Хэм» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (13) — на 16-м месте.