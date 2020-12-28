Нуну — о матче с «Тоттенхэмом»: после плохого начала, мы провели хороший матч

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1).



«Это был тяжелый матч, трудный матч, который начался очень плохо для нас. Мы пропустили на первой минуте, а это требует большого характера, чтобы не потерять контроль над собой. После этого мы провели хороший матч.



Мы весь матч пытались догнать „Тоттенхэм“, это была тяжелая работа. Мы не дали создать сопернику много моментов, а сами создавали достаточное количество опасных моментов у чужих ворот.



Хорошо, что Рауль Хименес находился на трибунах. Хорошо, что он рядом с командой и мы видим, что ему уже лучше. У нас есть молодые игроки, которых мы хотим поддержать. Мы доверяем всем нашим футболистам» — цитирует Нуну BBC.

Видео раннего гола «шпор» в матче с «Вулверхэмптоном»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 21 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (26) — на пятом месте.