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Гол Луиса Адриано принёс победу «Палмейрасу» в матче с «Брагантино»

Гол Луиса Адриано принёс победу «Палмейрасу» в матче с «Брагантино»
Футбол / Южная Америка 0

В 27-м туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» со счётом 1:0 обыграл «Ред Булл Брагантино» в Сан-Паулу. Единственным автором гола в матче стал экс-спартаковец Луис Адриано, 33-летний нападающий забил на 28-й минуте. Для футболиста это была первая игра после месячного отсутствия из-за травмы.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Адриано забил восемь голов, отдал две голевые передачи и получил две жёлтые карточки.

«Палмейрас» набрал 44 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Сан-Паулу» команда отстаёт на 12 очков, однако имеет игру в запасе. У «Брагантино» – 31 очко и 13-я строчка.

За московский «Спартак» Луис Адриано выступал с 2017 по 2019 год, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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