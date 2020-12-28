Гол Луиса Адриано принёс победу «Палмейрасу» в матче с «Брагантино»

В 27-м туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» со счётом 1:0 обыграл «Ред Булл Брагантино» в Сан-Паулу. Единственным автором гола в матче стал экс-спартаковец Луис Адриано, 33-летний нападающий забил на 28-й минуте. Для футболиста это была первая игра после месячного отсутствия из-за травмы.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Адриано забил восемь голов, отдал две голевые передачи и получил две жёлтые карточки.

«Палмейрас» набрал 44 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Сан-Паулу» команда отстаёт на 12 очков, однако имеет игру в запасе. У «Брагантино» – 31 очко и 13-я строчка.

За московский «Спартак» Луис Адриано выступал с 2017 по 2019 год, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.